Кремль назвал один из столпов России

Многонациональность России — это один из столпов существования нашей страны. Такое заявление сделал в четверг, 5 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как рассказал официальный представитель Кремля, президент Владимир Путин 5 февраля посетит "мероприятие большое", приуроченное к открытию Года единства народов России.

Дмитрий Песков отметил, что российский лидер выступит на этом мероприятии, но не уточнил его формат, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что у всех народов нашего многонационального государства общие ценности: "Вот что главное, вот что нас объединяет — общие ценности традиционные". Политик также указал на то, что страна сплачивается, когда сталкивается с серьезными испытаниями.

В Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года, которую утвердил своим указом президент, целями названо сплочение народа, снижение числа конфликтов на национальной почве, сохранение единства, территориальной целостности и внутренней стабильности. Особая роль отведена роли воссоединения исторических территорий с Россией в укреплении гражданской идентичности.