Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко умерла

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко умерла в Москве. Сообщается, что она скончалась мирно дома. Ей было 90 лет, передает ТАСС.

Официальный представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко сообщила, что прощание с Гитаной Леонтенко пройдет 6 февраля на Преображенском кладбище.

Еще в марте прошлого года Гитана жаловалась, что е здоровье оставляет желать лучшего - она ослепла.

Напомним, Алексей Баталов и Гитана Леонтенко прожили вместе 54 года. Артистка цирка стала его второй женой. Согласно некоторым данным, прославленный актер оставил после себя три квартиры, мастерскую и около восьми миллионов рублей на банковском счете.

Несколько лет назад с наследством Баталова случился скандал. Тогда Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова - инвалид с тяжелой формой ДЦП - довольно тесно общались с Цивиным и Дрожжиной. А потом обнаружили, что со счетов пропали более 100 тысяч долларов - деньги на лечение Маши. Доля в четырехкомнатной квартире в доме на улице Серафимовича. Еще две квартиры - тоже уже не их. Написали заявление. Как утверждали вдова и дочь Алексея Баталова, под видом помощи в оформлении документов, Цивин и Дрожжина, которым они полностью доверяли, на самом деле провернули аферу.

Между сторонами был подписан договор пожизненной ренты. Основной документ, благодаря которому, как впоследствии сделали вывод следователи, Цивин и Дрожжина смогли забрать себе имущество семьи Алексея Баталова. Его дочь, Мария, которая не ходит и с трудом говорит, но в письменной форме выражает мысли предельно ясно, заявила: "Нам не нужна никакая опека. Нам просто заморочили голову".

