Россия высылает сотрудника посольства Германии в Москве

Россия объявила persona non grata сотрудника посольства Германии в Москве. Это симметричный ответ на высылку нашего дипломата из ФРГ в конце января. Как заявили в МИДе, сегодня на Смоленскую площадь была вызвана руководитель дипмиссии европейского государства.

Ей выразили решительный протест. И подчеркнули - Москва считает действия германской стороны низкопробной провокацией, нацеленной на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ. Берлин в полной мере несёт ответственность за новую эскалацию в двусторонних отношениях