"Кто такая Гитана?": друг раскрыл всю подноготную вдовы Баталова

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко скончалась 5 февраля. Ей было 90 лет. Похоронят артистку на Преображенском кладбище, рядом с мужем.

После смерти Баталова Гитана Аркадьевна попала в грандиозный скандал. Леонтенко пришла на шоу Андрея Малахова и заявила, что они с дочкой Машей, страдающей ДЦП, стали жертвами чудовищного обмана. По словам артистки, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, прикинувшись друзьями и помощниками, переписали на себя недвижимость и забрали деньги, которые Баталов оставил семье.

Тогда многие поддержали Гитану Аркадьевну, с сочувствием отнеслись к ее тяжелой судьбе, мол, в браке с актером она настрадалась. Как рассказал несколько лет назад в интервью "Комсомольской правде" друг Баталовых Зураб Джапаридзе, Гитана Аркадьевна не нравилась родственникам Алексея Владимировича — Ардовым. Между Леонтенко и семьей ее мужа с годами накопилось много обид.

"Гитана натерпелась от Ардовых еще в молодости. Они — рафинированная интеллигенция, у них дома жила Анна Ахматова, а в гостях бывали Осип Мандельштам, Илья Ильф, Юрий Олеша, Михаил Булгаков… А кто такая Гитана? Цыганка, циркачка", — поделился Джапаридзе.

По словам друга Баталова, когда артист стал знаменитым, его жену избаловали вниманием. Она получала подарки и считала, что это обычное дело.

"Она привыкла к тому, что люди ей "приносят и дают". Для нее это норма. Она так всю жизнь прожила за спиной у Алексея Владимировича. Она в том не виновата", — объяснил Зураб.

При этом Гитана Аркадьевна была хорошей матерью. Она так заботилась о дочери, что в какой-то момент хотела выдать ее фиктивно замуж за Джапаридзе. Зураб убежден, что Леонтенко на все была готова ради счастья Маши, и когда появились Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, Гитана поверила в их искренность.