Огромный фрагмент метеорита пытались вывезти из Петербурга в Британию

Контрабанда космического масштаба пресечена в порту Санкт- Петербурга. Таможенная служба задержала подозрительный груз - огромный фрагмент метеорита весом две с половиной тонны.

Редкий экземпляр, представляющий большую ценность для науки и не только, пытались вывезти из страны в контейнере под видом скульптуры для ландшафтного дизайна. Так указали в декларации.

По данным ряда СМИ, посылка должна была попасть в Британию. А отправил её некий предприниматель. Экспертиза установила, что речь идёт о фрагменте железного метеорита Алетай - одного из крупнейших в мире. Его стоимость более 320 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.