Уиткофф похвалил переговоры в Абу-Даби

Постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты. Так охарактеризовал ход переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Как написал политик в четверг, 5 февраля, в соцсетях после возобновления диалога в Абу-Даби, "предстоит еще много работы", поэтому "обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

В качестве одного из промежуточных результатов переговоров в Абу-Даби Уиткофф назвал договоренность России и Украины об обмене 314 военнопленными. Обсуждения "способствуют усилиям по прекращению войны в Украине", подчеркнул представитель американской стороны.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, заявил, что атмосфера на переговорах конструктивная. Говоря о возможном самоустранении американцев от переговорного процесса, Костюков риторически поинтересовался: "А когда было легко?"

В Кремле пока воздерживаются от прогнозов и выводов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская делегация оперативно докладывает главе государства обо всем происходящем на переговорах. Однако "рано пока подводить какие-то итоги" в публичном пространстве.