Кремль сделал многозначительное заявление о визите советника Макрона

Кремль пока не станет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 5 февраля.

По неподтвержденным данным, дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн прилетал в российскую столицу, чтобы встретиться с некими официальными лицами. Париж не стал это комментировать.

Дмитрий Песков заявил, что "из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать", сообщает РИА Новости.

Bloomberg со ссылкой на источники допускает, что Бонн мог посетить Москву в попытке добиться для европейцев места за столом переговоров при обсуждении дальнейшей судьбы Украины "безопасности Европы". Чиновник также должен был донести до властей России, что европейские лидеры "не будут просто так ставить свою подпись под любым документом об окончании конфликта".

На этом фоне источники утверждают, что контакты представителей России и Франции могут вновь пройти в ближайшем будущем. Однако никаких официальных комментариев на этот счет ни от российской, ни от французской сторон не поступало.

При этом 3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что не отступил от собственного намерения восстановить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Макрон заявил, что между Москвой и Парижем идут обсуждения на техническом уровне для подготовки к контактам на уровне президентов.