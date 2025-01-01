Муж Ксении Бородиной сбежал со съемок, когда узнал об участии в них ее бывшего супруга

В Марокко начались съемки нового сезона реалити-шоу "Мастер игры". Среди участников оказались нынешний муж Ксении Бородиной Николай Сердюков и ее бывший супруг Курбан Омаров.

Когда Николай случайно узнал об участии в шоу Курбана, то после напряженной переписки по телефону, он собрал чемоданы и, по словам очевидца, покинул Марракеш, уехав из отеля на минивэне, передает Super.

Напомним, что Ксения Бородина в третий раз вышла замуж в летом 2025 года. Бывшая ведущая "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий.

Однако в Сети к избраннику Ксении почему-то многие относятся к недоверием. По их мнению, Сердюков совершенно не дотягивает до ее уровня, а некоторые и вовсе считают его альфонсом. Скандально известный психолог Вероника Степанова и вовсе предрекла паре скорый развод.

"Я даже не хочу сказать, потому что он такой гадкий, она такая женщина хорошая. Нет, они друг друга стоят. Даже не поэтому, а потому что в целом идет такая тенденция. Сложно оставаться вместе в условиях соблазнов, в условиях такой какой-то среды, да, очень нестабильной, и когда люди постоянно крутятся вокруг", - объяснила психолог.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>