Россия готова наращивать сотрудничество с Арменией

Россия намерена наращивать сотрудничество с Арменией и готова продвигать крупные инфраструктурные проекты. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече с председателем Национального собрания республики Аленом Симоняном.
Министр напомнил, что Москва является основным торгово-экономическим партнером Еревана. Наша страна заинтересована в том, чтобы Армения была суверенным государством, и не ставит под сомнение ее право самостоятельно выбирать ориентиры во внешней политике. Но такой подход нравится не всем.
"А вот что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: или с нами, или с ними. Это их неизбывная логика, которая уже лет 20 применяется на постсоветском пространстве. Очень хотелось бы, чтобы в общественном пространстве наших стран нарратив, который сеет недоверие, а то и вражду, не доминировал и не преобладал", - отметил Лавров.