Россия готова наращивать сотрудничество с Арменией

Россия намерена наращивать сотрудничество с Арменией и готова продвигать крупные инфраструктурные проекты. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече с председателем Национального собрания республики Аленом Симоняном.

Министр напомнил, что Москва является основным торгово-экономическим партнером Еревана. Наша страна заинтересована в том, чтобы Армения была суверенным государством, и не ставит под сомнение ее право самостоятельно выбирать ориентиры во внешней политике. Но такой подход нравится не всем.