Концерн "Калашников" презентовал линейку гражданских БПЛА

Число полетов гражданских беспилотных воздушных судов в России по итогам минувшего года выросло на 20 процентов. Развитие перспективного направления отрасли обсудили на форуме "Дронтех".

Он проходит в рамках масштабного авиационного салона в Москве. В мероприятии участвуют свыше 200 компаний из России, Белоруссии и Китая. И впервые на выставке представили последние разработки производители беспилотных комплексов. Так, концерн "Калашников" презентовал линейку гражданских аппаратов - БПЛА "Легионер", а также дроны вертолетного типа Альфа - Е. Они предназначены не только для доставки грузов на дальние расстояния, но и для узкоспециализированных задач.

"Оба воздушных судна предназначены для выполнения гражданских задач в различных индустриях, таких как аэрофотосъемка, воздушное лазерное сканирование магнитами, то есть это метод, используемый в геологоразведке. Весь комплекс работ по разработкам и производству находится на нашей базе, мы производим беспилотные воздушные суда в России. И у нас есть обучающий центр, который производит обучение на управление беспилотными воздушными судами и полезными нагрузками", - рассказал Максим Сабатаж, руководитель направления гражданских беспилотных систем концерна "Калашников".