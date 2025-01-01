Путин связал будущее России с великими научными открытиями

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 февраля, участвует в торжественной церемонии вручения премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.

Открывая церемонию, глава государства подчеркнул, что от великих научных открытий зависит будущее России, ее развитие и процветание. Служение прогрессу, которое выбрали российские ученые, — это "интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело".

Владимир Путин назвал наличие сильных научных школ колоссальным преимуществом России. В частности, благодаря этому наша страна лидирует в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

В числе востребованных научных разработок российских ученых президент назвал и безопасные ядерные батареи, которые нужны для создания нового поколения самолетов, спутников и ракет.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня студента Владимир Путин встретился с учащимися МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Ребята представили президенту свои разработки, которые они уже успешно внедряют в жизнь. В ответ на рассказ молодых генетиков о своих достижениях президент подчеркнул, что новинки в этой сфере важнее, чем изобретение атомной бомбы.

Глава кабмина Михаил Мишустин, в декабре 2025 года вручая премии правительства в области науки и техники, напомнил, что объем ресурсов на исследования и научные разработки в России достиг почти 1,8 триллиона рублей. В новом федеральном бюджете на эти цели предусмотрели еще более 2 триллионов рублей.