Песков поднял на смех версию о связях Эпштейна с российскими спецслужбами

Версия западных средств массовой информации о том, что финансист Джеффри Эпштейн, которого в США обвинили в торговле детьми и преступлениях на сексуальной почве, был связан со спецслужбами России, нелепа. На это указал в четверг, 5 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о том, как можно прокомментировать подобные предположения, заявил: "Как угодно, только не серьезно".

Песков признался, что "хочется много шутить по поводу таких версий". Однако политик предложил не тратить время на подобные нелепости, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал каких-либо предложений от Джеффри Эпштейна о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Вдаваться в подробности политик не стал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опубликованные американскими властями материалы не дают представления о реальных масштабах того, что творилось вокруг Эпштейна и его клиентов — это лишь "снежинка на вершине айсберга". Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что читать такие документы тяжело и мерзко даже в сравнении с преступлениями прошлого, ведь там было логическое завершение и "победа сил добра".