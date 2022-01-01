"Карл — король, а не прислуга": выдвинувшего отцу условия принца Гарри поставили на место

Дела принца Гарри на чужбине идут далеко не так гладко, как ему хотелось бы. Герцог Сассекский, лишившись охраны и финансовой поддержки со стороны семьи, пытался доказать собственную значимость весьма оригинальными способами, и это лишь сильнее разозлило его близких.

Скандальные интервью, сериалы, подкасты и фееричные мемуары привели к войне. И только после этого Гарри осознал, что окончательно сжег мосты, в семье его больше видеть не хотят. Теперь принц изо всех сил пытается сохранить лицо, он делает вид, что попросился назад в Лондон, что даже готов привезти детей, чтобы они повидались с дедушкой. При этом муж Меган Маркл выставляет такие условия королю, которые Карл III вряд ли сможет принять в силу ряда объективных причин.

Как сообщает The Sun, герцог Сассекский для начала пригласил отца погостить у них с Меган в Монтесито. Мол, нужно, чтобы Арчи и Лилибет в привычной обстановке познакомились с дедушкой, иначе психотравм не избежать. Как раз король должен отправиться в США в апреле в рамках поездки, направленной на возобновление ключевого торгового соглашения (ранее приостановленного президентом США Дональдом Трампом).

Последний раз Лилибет и Арчи видели деда летом 2022 года. И Гарри счел, что Карл III вполне может найти денек в своем рабочем графике, чтобы повидаться с семьей.

Дворец пока не комментирует приглашение, зато британцы наперебой обсуждают неслыханную дерзость Гарри. Сценарий, предусматривающий визит короля в американскую резиденцию Меган Маркл, люди в открытую называют утопией.

"Кажется, он забывает, что его отец — король, а не прислуга"; "Я почти уверен, что если бы они захотели увидеться с его отцом, то смогли бы. Они могли бы приехать в Великобританию, и никто бы об этом не узнал. Просто они ничего не могут сделать, не поставив в известность весь мир. Вот вам и тихая жизнь, о которой они так мечтали"; "Да Меган там камер понаставит, чтобы потом продать подороже. И Карл это знает, никуда он не поедет. Перестань бредить, Гарри", — рассуждают пользователи Сети.