Документальный (и очень дорогой) фильм о Мелании Трамп оказался разгромлен критиками

У Трампов всегда все гипертрофировано. Вот и фильм "Мелания" продолжительностью 104 минуты и стоимостью аж 75 миллионов долларов войдет в историю мирового кинематографа уже только потому, что на данный момент он является самым дорогим среди неигровых проектов - и это при том, что производственные затраты были меньше всего: в фильме нет сложных спецэффектов, и, более того, использованы практически те же кадры, которые уже показывали в ежедневных новостях. Ну и снимали фильм не 20 лет и даже не два года, а всего 20 дней – перед второй инаугурацией Трампа.

Права на показ своей насыщенной жизни Мелания продала компании Amazon за 28 миллионов долларов, еще 35 миллионов потратили на рекламу фильма, а 12 миллионов ушли на покупку музыки и выплату гонораров всем сотрудникам, включая главного режиссера Бретта Ратнера – еще одного американского извращенца, с позором изгнанного из Голливуда за домогательства.

"Планировалось, что фильм будут крутить в 20 странах на 5 тысячах экранах, но с первых же дней что-то пошло не так. В ЮАР картину сняли с проката по политическим соображениям – из-за охлаждения отношений с Америкой. В Австралии сеансы исчезали из расписания из-за низкого спроса – в первый день продали меньше 50 билетов на всю страну. Без предупреждения отменяют сеансы и в Британии", - пишет NYT.

Зато на родине Мелании, в крошечной Словении, за первые четыре дня было собрано 24 тысячи долларов – и это один из лучших международных результатов. Ну а рекорд, что не удивительно, зафиксирован в США: там за неделю проката зрители – преимущественно женщины за 60 - оставили в кассах более 9 миллионов долларов. И тем не менее этот успех кинокритики все равно называют провалом: "Документальный фильм может окупиться, только если он стоит 2 миллиона долларов, а не 75. Чтобы именно этот фильм окупился, его сборы должны составить примерно 150 миллионов долларов".

Но для таких сборов Мелания должна была снять совсем другое кино. И показать настоящее закулисье своей роскошной жизни. Или хотя бы чуть больше рассказать о взаимоотношениях с Дональдом, как на это надеялись журналисты.

Гламура было так много, что картину назвали рекламной кампанией Мелании, которая таким образом отомстила крупнейшим глянцевым журналам за то, что они отказываются публиковать ее фотографии на своих обложках, хотя, к примеру, Мишель Обаму так не обделяли.

"Этот фильм не похож на документальный хотя бы потому, что он снят как художественный. Сперва мы видим полет вертолета над резиденцией Трампов. Потом мы видим ноги на высоких каблуках, эти ноги садятся в машину, а потом выходят из машины. И только потом мы видим Меланию. Кадры сняты так, будто Мелания хочет стать голливудской звездой", - говорит Вольфганг Шмитт, кинокритик из Германии.

Но идеальная жизнь идеальной женщины, оторванной от проблем обычного народа, - это совсем не то, что ожидали увидеть зрители. На фоне реальных проблем американцев заботы Мелании кажутся фальшивыми.

Кстати, хотя Мелания в фильме об этом не рассказала, но биографы Трампа напомнили, что в первый раз заселение первой леди в Белый дом сопровождалось грандиозным скандалом – она шантажом заставила Трампа улучшить условия своего брачного контракта и сравнять финансовую подушку сына Бэррона с детьми Трампа от первого брака. И во второй раз, опять же по слухам, супругам тоже пришлось торговаться. Причем, если верить утечкам, Дональд, который увидел фильм всего лишь на день раньше остальных американцев, остался крайне недоволен результатом. А дело в том, что Мелания не смогла или не захотела скрыть главного – что между ними уже давно нет супружеских отношений. И встречаются они исключительно на публичных мероприятиях.

"Трамп хочет, чтобы сторонники MAGA верили в его счастливый брак с очень очаровательной и привлекательной женщиной. Но я разговаривал с людьми из ближнего круга Трампов, и они сказали, что он терпит и много страдает из-за их отношений, он осознаёт, что его используют. Он даже немного раздражен, но их семья так устроена. Каждый получает выгоду в свое время. Сейчас пришло время Мелании – она получает деньги, она привлекает к себе внимание, и это является частью их сделки", - объяснил Майкл Вольф, биограф Трампа.

Это может показаться странным, но даже журналист старейшей британской газеты Guardian признался, что ему стало жалко Трампа, потому что Мелания с ним ведет себя точно так же отстраненно по-деловому, как с портным, с которым выбирает длину юбки и ширину полей легендарной шляпки: "В закадровом тексте, который звучит на протяжении всего фильма, Мелания называет себя "матерью, женой, дочерью, другом", но, судя по фильму, друзей у нее нет. И в фильме почти не показывают Дональда Трампа, но в одной из немногих ярких сцен мы слышим, как он разговаривает по телефону с Меланией. Он обращается к жене так же, как к ведущим Fox News, оперируя "большими" цифрами и "рекордными" победами. Но, в отличие от ведущих Fox News, Мелания не поддерживает мужа, а лишь вздыхает и ахает, пока он не заканчивает разговор".

Из-за того, что ни кинокритики, ни политтехнологи так и не поняли, что же этим фильмом хотела сказать Мелания, они предположили, что эта бестолковая нарезка кадров – банальная закамуфлированная взятка от мультимиллиардера и владельца Amazon.

"Еще во время своего первого президентского срока Трамп сказал мне: "Я хочу разделить "Амазон" на части, потому что он нарушает антимонопольное законодательство. Еще он сказал: "Я ненавижу Джеффри Безоса". Но, я ему объяснил, что "Амазон" не нарушает закон о конкуренции. И вот прошло 8 лет, он вернулся на пост президента и жаждет мести. Поэтому теперь буквально все осыпают его золотом. Все лебезят перед ним, потому что он может навредить. И 75 миллионов долларов, которые заплатил Безос, это защитная мера", - указал Энтони Скармуччи, экс-директор по коммуникациям Белого дома.

А вот журналисты из газеты New York Post этот фильм сравнили с изящным средним пальцем Мелании, показанным в адрес всех недоброжелателей. Конечно, если первая леди планировала именно взбесить своих противников, то у нее это точно получилось. Кстати, всех недобитых Мелания пообещала добить уже отснятым документальным сериалом. Опять же - о своей жизни в Белом доме.