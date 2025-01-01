В школы возвращаются оценки за поведение. Как они будут работать?

В новом учебном году за поведение в школе детям начнут выставлять оценки. Министерство просвещения уже подготовило проект приказа. Идея не новая. В советские времена была отдельная графа в дневнике и журнале, и классный руководитель в обязательном порядке оценивал поведение каждого ученика. Учителя постарше эту практику хорошо помнят.

"Оценки выставлял только классный руководитель или учитель в дневник каждую неделю, и родители расписывались, выясняли, по какой причине стоит оценка только "хорошо" или "удовлетворительно". Оценка "два" не ставилась. Ставилось "примерное", "хорошее", "удовлетворительное" и "неудовлетворительное", - рассказывает Наталья Лушина, учитель химии школы №1 г. Шумерля (Чувашия).

Важно добавить, что в советские времена слово "поведение" воспринимали шире, чем просто шумит на уроках ребенок или не шумит. Кроме дисциплины, на оценку влияли прогулы и опоздания, соблюдение школьных правил, отношение к учителям и одноклассникам и участие в общественно полезной деятельности. Например, в сборе металлолома или субботниках. После развала СССР от подобной практики отказались. Но спустя десятилетия о поведении детей в школах нередко говорят как о проблеме. Особенно, когда в классе есть повторяющиеся конфликты, а разговоров и замечаний уже недостаточно.

Слово маме второклассника Наталье Михеевой: "Тенденция идет такая, что наши современные дети, а что еще страшнее, и родители некоторые, воспринимают школу как услугу. А ученики, школьники – это клиенты, которые всегда правы. Они по-хамски ведут себя в школе, они могут нахамить учителю, могут не подчиняться расписанию".

И пока учителя и родители спорят о границах допустимого, о том, где заканчиваются права ребенка и начинается нарушение правил школы, в Министерстве просвещения считают, что оценка поведения усилит воспитательную роль школы и поможет защитить честь и достоинство педагогов.

"В школе практически отсутствуют работающие формы системного отслеживания поведения. Ну вот мы все много говорим о воспитании, но у педагогов часто нет четкого, понятного и официального механизма, который позволял бы фиксировать поведенческие нормы. При этом школа отвечает ведь не только за знания, но и за социальное взросление ребенка. И поэтому ребенок должен четко понимать, что его поступки имеют последствия", - отметила Елена Дроздова, директор школы №1 г. Шумерля (Чувашия).

Перед тем, как вводить оценку поведения по всей стране, в семи российских регионах новую норму запустили в качестве эксперимента с 1 сентября 2025 года. Участие принимает 89 школ - каждая из них выбрала одну из трех систем оценивания. Есть система "зачет - незачет", трехбалльная и пятибалльная.

"Мы выбрали пятибалльную систему оценки поведения. Родители не высказали негативной реакции. Наоборот, все вспомнили свою молодость. Учимся мы по триместрам. То есть таких оценок у ребенка будет три, и в итоге будет выставляться годовая оценка за поведение", - объяснила Ирина Ванисова, директор Центра образования №15 "Высота" имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева, Саранск.

Оценку предлагают ставить по критериям, разработанным Минпросвещения: там описаны показатели и шкала, чтобы исключить субъективность учителя.

"Это пять критериев, и каждый из критериев имеет показатели, по которым каждый из педагогов будет оценивать обучающегося. В первую очередь - это дисциплинированность. Это соблюдение норм межличностного взаимоотношения с обучающимися, со взрослыми. Это не только учителя, это и другие сотрудники общеобразовательной организации. Участие в различных мероприятиях школьного уровня и общественных объединениях внешкольного уровня", - рассказала Марина Конева, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания.

Во время эксперимента на каждого ребёнка классный руководитель заполняет индивидуальный лист оценивания, в котором перечислены все критерии. Решения принимаются коллегиально - всем педагогическим коллективом. Первые оценки поведения дети в школах, где проводится тестирование, уже получили. А значит, можно начинать оценивать и новую норму.

"В этом смысл есть, поскольку мы можем родителю несколько раз сказать о том, что у вашего сына проблемы, но это нигде не фиксируется. Это просто слова. Здесь родитель получает документ, в котором написано. Причем по критериям расписано, где проблемы у вашего ребенка, над чем можно поработать. Он получает документ официальный", - добавила Ирина Ванисова.

Впрочем, у родителей возникает вопрос - а насколько объективно учителя будут оценивать учеников? Не все дети вписываются в ожидания. Иногда проблемы с поведением могут быть следствием неурядиц в семье или особенностей состояния здоровья. Ребенок может переживать трудный период в жизни, и его нужно поддержать, а не вешать на него ярлык "проблемного". Да и всегда есть человеческий фактор.

"Если переходить к опасениям, которые лично у меня как у родителя это вызывает, то оценка за поведение – это всегда немножко субъективно, да? Вот эти оценки за поведение можно превратить из инструмента воспитания в инструмент давления. Или ещё хуже – в инструмент сведения личных счетов с учеником", - считает мама второклассника Наталья.

"Я с вами не соглашусь, такое очень редко бывает, все-таки педагоги проходят пять лет обучения и понимают. Все четко по критериям. Это во-первых. Во-вторых, для этого и проверяет после выставления отметок педагогом наша социально психологическая служба во главе с заместителем директора по воспитательной работе. И у детей, у которых эта отметка ниже, чем удовлетворительная, там каждый рассматривается – почему так произошло. И действительно ли эти дети вызывают опасение, есть ли группа риска. И потом - есть родители, которые могу не согласится с этой оценкой, и мы тоже об этом родителям говорили. Если вы получаете этот лист оценивания и вы с каким-то пунктом не согласны, вы имеете полное право прийти в школу. Вам подтвердят, что это так. Либо примут какое-то решение изменить эту оценку. И работать над этим дальше", - ответила Ванисова.

Пока нет решений, появится ли новая оценка в аттестате и как именно будет влиять на будущее ученика. В советские времена неудовлетворительное поведение могло стать поводом для направления материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и перевода в спецшколу для трудновоспитуемых подростков. А для тех, кто учился хорошо, а вел себя плохо, оценка за поведение отражалась в характеристике, и это уменьшало шансы поступить в престижный университет. За разовую драку в четвертом классе, если носы не разбиты, никаких санкций не следовало.

Сейчас система в процессе донастройки, в том числе выводы будут сделаны после глубокого анализа эксперимента, проходящего в этом учебном году. А уже осенью норму введут, и, возможно, порядка в школах будет больше.