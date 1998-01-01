Дело Эпштейна - некролог западной цивилизации. И это только начало

Кто такой Джеффри Эпштейн? До обвинений в секс-преступлениях точно это мало кто знал. Зато сам Эпштейн знал всех, со всеми вел какие-то дела, всех развлекал. Специально для этих "развлечений" в 1998 году даже купил целый остров. Ирония судьбы, но в начале двадцатого века тот принадлежал… Дании. Ну а в конце стал ловушкой очень для многих.

"Я как специалист в оперативной работе, как бывший начальник Интерпола могу уверенно сказать, кто такой Эпштейн. Агент всех разведок. Он дал соглашение о работе всем. Есть такой термин - квартира-ловушка. Заманивают на пьянство, на наркотики, на извращение. А там идет съемка. У Эпштейна это был - остров-ловушка", - рассказал Владимир Овчинский, криминолог, генерал-майор милиции в отставке, советник министра внутренних дел России.

Неудивительно, что когда некоторые из островных "развлечений" в 2008-м привели Эпштейна в суд, он был на удивление спокоен. Сразу признался – да, к проституции склонял, было дело. Получил полтора года, вышел раньше, и все продолжилось. Но в 2019-м Эпштейна арестовали снова. И из тюрьмы он уже не вышел. По официальной версии – покончил с собой. А вот неофициально тут же появилась куча вопросов. Почему именно в момент "самоубийства" не работали камеры наблюдения? Почему решился на такое всего через месяц новой отсидки? При этом в медицинских записях о состоянии здоровья самоубийства ничто не предвещало. Но самое главное – что он мог рассказать? И о ком?

Как выяснилось - многое. И о многих. На видео, сделанном кем-то на бензозаправке еще в 2009 году, модель из Мексики Габриэлла Рико Хименес. На разорванной футболке надпись - "ням-ням", а сама она утверждала, что еле вырвалась с вечеринки Эпштейна. Во время которой убили и съели детей. Тогда Хименес посчитали сумасшедшей. Но теперь становится ясно: девушка, которую после этого, кстати, больше никто не видел, не врала.

"Всплывают показания не анонимного, но закрытого сотрудника ФБР о том, что на яхте Эпштейна, на которой плавали известные в Америке люди, совершались ритуальные убийства детей. Там детей насиловали, пили кровь, расчленяли, ели их внутренности. И все это записано на видеофайлах", - добавил Овчинский.

Конкретно эти видеофайлы, впрочем, до сих пор не опубликованы. Но и того, что опубликовано, хватило, чтобы по уши замазанными оказались практически все сколько-нибудь влиятельные западные политики, деятели культуры, бизнесмены и ученые. Страшным открытием стало не только то, что делали на острове Эпштейна. Но и зачем. Омерзительнейшие обряды инициации, оказывается, обязательная карьерная ступень. Для всех западных политиков.

"Цель - принудить мировую элиту к сотрудничеству и партнерству с так называемым "глубинным государством". Эти документы подтверждают это на 100 процентов. Принуждение к сотрудничеству через собрание компромата", - объяснил Джон Вароли, журналист и политолог из США.

Именно это и стоит за всеми разговорами о демократии, правах человека, гуманистических идеалах и прочих цивилизационных ценностях. А значит, и это, возможно, главный результат публикации, Запада как морального ориентира больше нет. Доходить начало даже до релокантов со "светлыми лицами". В вечер публикации главная тема их форумов в Сети - как теперь отмываться. Ведь про так называемую российскую оппозицию в файлах Эпштейна много. Бывшего депутата Илью Пономарева (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов), например, подумывали поставить во главе госпереворота в России. Даже денег ему подбрасывали, но доверия хозяев он не оправдал.

Гостем острова был и беглый олигарх Михаил Ходорковский (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов). Замазан в скандале оказался Анатолий Чубайс. Его другу Лоуренсу Саммерсу, министру финансов США при Клинтоне, уже пришлось покинуть все публичные посты. И это только начало. В Британии слетел лорд Мандельсон. До недавнего времени – серый кардинал местной политики. Именно он провел в премьеры Блэра, Кэмерона и Стармера. Глава аппарата нынешнего премьера Морган Максуини уже покинул пост, а сам премьер, возможно, следующий. Он сам это понимает и перед камерами просто трясется.

Трясет и Францию, ведь именно на острове Эпштейна начал свой путь в большую политику Макрон. Лихорадит Германию - ее канцлеры, по сути, утверждались там же. В ужасе вся монархическая Европа. В королевских фамилиях, оказывается, полным полно извращенцев и садистов. Непонятно, чем теперь кончится дело и в самих США.

А ведь Дональд Трамп еще недавно, в разгар своей предвыборной кампании, требовал публикации архива. Предполагалось, что она уничтожит демократов. Известно, что чета Клинтонов с проклятого острова просто не вылезала. Рассказать, что же там было, супругов пришлось умолять. Обещали, так уж и быть, зайти в Конгресс в конце месяца. Байден в похожей ситуации бывших помощников Трампа, которые не хотели рассказывать о событиях вокруг штурма Капитолия, не упрашивал, а посадил. А вот Трамп вместо этого говорит, что Билл Клинтон - отличный парень и вообще его давний друг. И это при том, что убийственного компромата на самого Трампа не видно.

"Там есть анонимные обвинения. Почему он не отвечает? Почему Минюст не начинает расследования по этому поводу? Не заводит уголовные дела? Почему он этого не делает? Он защищает олигархов, тех, кто платил за его победу в ноябре 2024 года", - указал Джон Вароли.

А возможно, Трамп слишком хорошо знает, как на самом деле устроена вся западная власть. Она - совсем не в Белом доме, не в Капитолии и даже не в офисах партий. Она в закрытых клубах. Тайных обществах университетов. И даже настоящих, а не опереточных масонских ложах. До публикации файлов Эпштейна даже говорить о таких вещах вслух было неприлично. Теперь ясно. Есть и невидимая сторона власти, и власть невидимых в публичном пространстве людей.

"Есть тайные общества, которые включены в этот процесс. В одни и те же организации- как "Череп и кости", и демократы входят, и республиканцы. Для них главное не их принадлежность партийная, а их принадлежность к тайному обществу. Вот что там главное. "Череп и кости" на протяжении огромного времени фактически руководит Америкой. В администрации байдена - 80 процентов служащих. У Трампа еще больше. Есть "Роща". Есть старые масонские структуры, которые продолжают действовать. Не ряженые. реальные масоны. Вот реальная Америка", - подытожил Овчинский.

А возможно, не только Америка. В опубликованных письмах Эпштейна он часто употребляет местоимение "мы", а не "я". Как считают эксперты - отнюдь не потому, что болел манией величия.

"Кто эти мы? Ротшильды. Это и сам Эпштейн. Не надо смотреть на него как на пешку. Он один из главарей этой операции. Дальше - спецслужбы, финансисты типа Сороса, который до сих пор сидит на своем месте. Глава нынешнего Минфина - это человек Сороса. Новый глава ФРС - это человек Сороса. И при этом Трамп публично заявляет: "Ах, надо разобраться с Соросом!". Но мы понимаем, что эти все заявления - фикция. Такие люди, как Сорос, вот кто эти мы", - заключил Вароли.

Суть их идеологии теперь предельно ясна: стать альтернативой Богу. Получить не просто абсолютную, но сверхчеловеческую власть. Которая будет определять, какие в этом мире будут болезни. Кто должен в этом мире рождаться. Кто будет умирать, а кто – жить.

Да и сам Джеффри Эпштейн, как уже поговаривают многие, совсем не умер. Просто инсценировал самоубийство. Чтобы "воскреснуть" под новым именем в новой стране. И начать все снова.