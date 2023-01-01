Продал машину и вынужден работать: как живет Валерий Леонтьев на пенсии

Через месяц Валерий Леонтьев отметит 77-летие. Певец еще несколько лет назад сообщил, что закончил активную концертную деятельность. Он покинул Россию и теперь живет с семьей в США.

Поселился Леонтьев на берегу океана в пригороде Майами. Роскошная вилла певца расположена на острове в заливе Бискейн. Двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA оценивается в 11 миллионов долларов.

Артист говорил, что может себе позволить выступать раз в год на частном мероприятии и при этом безбедно жить. У Валерия очень обеспеченная жена. Супруга исполнителя хита "Казанова" Людмила Исакович имеет прибыльный бизнес. Она владеет гостиницей и элитным груминг-салоном для собак. А сам артист получает шикарную пенсию — 70 тысяч рублей.

Но внезапно в прошлом году Леонтьев вернулся к концертной деятельности. Певец выступил во Франции и в Дубае, приехал в Россию на "Новую волну", а перед Новым годом развлекал российских туристов в Таиланде. Поговаривают, что дела у артиста не очень. Якобы он даже продал элитную иномарку — Maybach S-Класс.

По данным РИА Новости, сделка была оформлена в России еще в апреле 2023 года. Стоимость подобных машин варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей. Причины продажи в официальных документах не указаны.

В Москве у Леонтьева есть квартира. Роскошная недвижимость находится в центре столицы в Колокольниковом переулке. При этом соседи Валерия говорят, что уже давно его не видели.

