Переговоры Ирана и США по ядерной программе возобновились в Омане

Иранскую делегацию возглавляет глава МИДа Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Собственно, это вся известная информация. Переговоры в столице Омана проходят в строжайшем секрете. На повестке - ядерная программа Ирана. Главное требование Тегерана озвучивает новостное агентство: США должны наконец признать право страны на обогащение урана.

"Обязательства должны соблюдаться. Равенство сторон, взаимное уважение и взаимная выгода - это не просто лозунги, а неизбежная необходимость и основа устойчивого соглашения", - заявил Аракчи.

Соединенные Штаты пойти на это требование не готовы. По мнению Вашингтона, Тегеран должен полностью отказаться от идеи создания ядерного оружия. Дональд Трамп неоднократно заявлял: США могут пойти на жесткие меры. Телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников пугает: на Ближнем Востоке у Пентагона более 450 ракет "Томагавк". И если глава Белого дома даст зелёный свет, они могут быть использованы.

"Американские официальные лица сообщили, что военные США продолжают перебрасывать на Ближний Восток авиацию и системы ПВО, а авианосец "Авраам Линкольн" и сопровождающие его корабли приближаются к Тегерану на расстояние удара. Однако пока американские чиновники настаивают на том, что все это - ответ на сохраняющуюся напряженность в регионе, а не часть планирования миссии", - говорится в репортаже.

Газета Wall Street journal обратила внимание, что на переговорах присутствует глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Брэд Купер. Участие представителя Пентагона в дипломатических контактах высокого уровня - нетипичная практика, однако ранее президент Трамп уже направлял на переговоры военное руководство. По информации портала National, США параллельно с переговорами уже разрабатывают план действий для переходного периода на случай свержения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Активное участие в этом принимает зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он помогает собрать группу ирано-американских бизнесменов для консультаций по вопросам формирования некоего переходного органа, который поможет управлять Ираном в случае краха режима", - сказано в статье.

Встреча представителей американской администрации с влиятельными лицами из числа иранской диаспоры, по информации журналистов, состоится в выходные в резиденции Дональда Трампа во Флориде. Диппредставительство США в Иране предупредило о возможных перебоях интернета в исламской республике и об отменах авиарейсов. Госдепартамент рекомендовал соотечественникам покинуть страну как можно скорее.