Зеленский раскритиковал украинские ВВС

Неудовлетворительной назвал работу Военно-воздушных сил Украины Владимир Зеленский. Глава киевского режима провел очередное селекторное совещание, о чем и сообщил на своей странице в Telegram.

Зеленский отметил, что ситуацию он обсудил с командующим этого рода войск Анатолием Кривоножко и главой украинского минобороны Михаилом Федоровым. Как написал украинский лидер, они попытались найти решения для эффективного ответа существующим вызовам.

Днем ранее Зеленский подверг критике состояние дорог в Киеве. Разбитый асфальт привлек внимание украинского лидера перед встречей с премьер-министром Польши Дональдом Туском.