Дочь призналась, почему Гитану Леонтенко не могли похоронить две недели: "Ошибся участковый"

5 февраля стало известно о смерти вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Цирковой артистке было 90 лет. Похоронили Гитану Аркадьевну 6 февраля. Отпевание прошло в Москве в Храме Святителя Николая Чудотворца. А последний приют она обрела рядом с мужем Алексеем Баталовым на Преображенском кладбище.

Лишь на траурной церемонии стала известна точная дата смерти вдовы народного артиста СССР. Оказывается, Леонтенко умерла еще две недели назад — 23 января.

На похоронах присутствовала дочь Гитаны Аркадьевны Мария. Она объяснила, почему артистку так долго не могли похоронить.

"Участковый, который оформлял протокол, ошибся в месяце рождения Гитаны Аркадьевны, и поэтому долго не выдавали ни документы, ни свидетельство о смерти, ни тело для захоронения", ― поделилась Мария с Metro.

Но на этом проблемы не закончились. Гитана Аркадьевна хотела быть похороненной возле Алексея Баталова, но для этого требовалось подтвердить их родство. И снова не нашлось необходимых бумаг. "Пришлось обращаться в Гильдию киноактеров, и только тогда решился вопрос", — объяснила дочь знаменитостей.

Раскрыла Мария и подробности смерти матери. Леонтенко стало плохо в декабре, но она долго не могла получить медицинскую помощь. 19 декабря прошлого года артистке вызывали скорую, но медики сочли, что нет оснований забирать ее в больницу.

"26 декабря она самостоятельно пошла к врачам, но ей в госпитализации отказали. Я видела, что она слабеет. А врачи проявили равнодушие. Когда мы самостоятельно сделали флюорографию, то оказалось, что в легких Гитаны Аркадьевны жидкость, связанная с сердечной астмой", — рассказала Баталова.

Только 28 декабря Леонтенко получила необходимую помощь. Ей стало лучше, после чего артистку выписали. "А 23 января Гитана Аркадьевна умерла дома. Поела, потом просто обмякла и сползла с кресла…" — поделилась Мария.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>