За торговлю человеческого органами задержан главный патологоанатом Александровской больницы

В Санкт-Петербурге за нелегальную торговлю человеческого органами задержан главный патологоанатом Александровской больницы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи установили, что коммерческая организация за регулярные взятки от 500 тысяч рублей получила доступ к невостребованным телам. Ее специалисты даже принимали участие во вскрытиях, что незаконно. В дальнейшем органы использовались этими организациями в качестве опытных образцов.

Погибшие часто не имели родственников. Тела тех, у кого все же есть родня, подменяли в целях конспирации. На оперативном видео - обыск автомобиля сотрудника морга, который сам в картонных коробках развозил тела заказчикам.