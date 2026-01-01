На выставке пищевой продукции в Дубае представили национальную экспозицию "Сделано в России"

Российский экспортный центр представил масштабную национальную экспозицию Made in Russia на крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности Gulfood–2026, которая открылась в Дубае. Площадь российской экспозиции увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом.

На стендах представили разнообразный ассортимент: детское питание (фруктовые кусочки, печенья, пюре, каши), варено-мороженые крабы, сублимированные ягоды, веганская продукция на основе глютена, широкий выбор зерновых и бобовых, протеиновые сладости, различные напитки, ароматизированные масла, а также деликатесы: красная икра, джерки из лосося, соусы и маринованные овощи.

В открытии российской экспозиции приняли участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Подробности можно узнать здесь.