Раскрыто содержание 20-го санкционного пакета ЕС

Двадцатый пакет санкций Евросоюза против России надо одобрить быстро, потребовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничения предполагают полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

Также глава ЕК сообщила, что ужесточаются экспортные ограничения. Вводятся новые запреты на товары и услуги — от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности, на сумму более 360 миллионов евро.

План, ранее поддержанный Финляндией и Швецией, запрещает компаниям ЕС предоставлять какие-либо услуги судам, перевозящим российскую сырую нефть. Кроме того, недавно предельная цена на нефть была скорректирована до 44,10 доллара за баррель - в попытке закрутить гайки российской военной экономике, пишет Euronews. Пока неясно, поддержат ли эту идею другие государства-члены: для принятия любого решения потребуется согласие всех 27 столиц.