Продлен срок включения ФСО и ИП в перечень Минспорта по налоговому вычету

С 2022 года физические лица могут получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. Для этого организация, оказывающая такие услуги, должна входить в перечень спортивных организаций Министерства спорта.

В 2026 году срок формирования перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, перенесен на 1 марта 2026 года. Для включения в перечень спортивной организации необходимо направить в адрес Департамента спорта города Москвы сведения по форме №1 (для ФСО) или форме №2 (для ИП), а также заполнить соответствующие согласия.

Указанные документы необходимо направить на адрес электронной почты: consultant@mossport.ru в срок до 10 февраля. Все шаблоны необходимых документов размещены здесь.