Следком раскрыл сеть по торговле человеческими органами в Петербурге

Заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы Санкт-Петербурга и учредитель коммерческой организации задержаны в Северной столице. Они подозреваются в организации сети торговли человеческими органами.

Как сообщили в городском управлении Следственного комитета России, бизнесмен уговорил медика продавать ему невостребованные тела для изъятия внутренних органов. Заведующий получил не менее 500 тысяч рублей.

По местам работы задержанных прошли обыски, были обнаружены человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.