Партия "Зеленых" предложила избраться в Госдуму Гагариной, Летучей и Семенович

Певицам Полине Гагариной и Анне Семенович, а также телеведущей Елене Летучей предложили выдвинуться на выборах в Госдуму в 2026 году. В российской экологической партии "Зеленые" считают, что эти достойные люди уже сейчас популяризируют зеленые ценности.

Как заявила сопредседатель партии Александра Кудзагова, Гагарина и Летучая много раз говорили, что раздельный сбор вторсырья стал нормой жизни в их семьях. В партию также пригласили актрису и телеведущую Илону Броневицкую – она руководит приютом. Предложение получил и актер Леонид Ярмольник, который основал и поддерживает благотворительный фонд помощи животным.

В партии заявляют, что ее члены и сторонники будут рады, если селебрити публично поддержат партию и выдвинутся от них на выборах в Госдуму. Отмечена также телеведущая Яна Чурикова, которая оказывала всестороннюю помощь после разлива мазута в Анапе, передает РИА Новости.