Марина Федункив раскрыла страшные последствия беременности в 53 года

Марина Федункив летом 2021 года вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе артистки на 13 лет. Юмористка забеременела от молодого супруга и в 53 года сама родила сына. Это стало возможным благодаря криоконсервации ее яйцеклеток.

Счастливые родители назвали мальчика Теодором в честь деда. Федункив говорит, что родив наследника, она исполнила свою самую заветную мечту. Но, при этом звезда "Реальных пацанов" признается, что у позднего материнства есть и страшные последствия.

По словам Марины, на протяжении всех девяти месяцев она прекрасно себя чувствовала, работала почти до самых родов и ни разу не столкнулась с таким распространенным симптомом, как токсикоз. Основные испытания начались уже в палате роддома.

Под конец беременности у Федункив развились сильнейшие панические атаки. Актриса не могла с этим справиться, а врачи всерьез опасались за ее состояние.

"Когда лежала в больнице, света божьего не видела, все окна были закрашены. В конце у меня наступили панические атаки. Я говорила: "Мне нужно выйти подышать. Можно я на веранду выйду?" — призналась Марина в эфире программы "Теория".

Актрису отпускали на веранду только в сопровождении медсестры. "Все думали, что я могу выпрыгнуть", — огорошила Федункив.

