Уничтожил вражеский дрон: подвиг сержанта Ишбаева

Командир мотострелкового взвода, младший сержант Иван Сафонов во время захвата вражеского опорника приблизился вплотную к форпосту и вместе со своими бойцами попал под вражеский обстрел. Иван приказал атаковать. Наши военные ворвались на укрепленные позиции неприятеля и уничтожили неонацистов. Боевой опыт командира позволил выполнить задачу и удержать позиции.

Сержант Павел Ишбаев смог восстановить повреждённую в результате обстрела линию связи и наладить контакт между артиллеристами и командованием. Также он уничтожил беспилотник из штатного оружия. Благодаря его действиям, наши бойцы нанесли сокрушительные удары по позициям противника.