Российская авиация охотится за украинской техникой в районе Славянска, там же планомерно уничтожаются пункты управления дронами. Истребители и штурмовики сбрасывают на укрепрайоны ВСУ примерно 160 бомб разной мощности. Главная задача - парализовать вражеские маршруты снабжения.

Наземные группы, тем временем, продвигаются вдоль реки Северский Донец. Киевских радикалов выбили из нескольких сёл. Так же штурмы идут в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях.

Наступление в Железнодорожном поддерживают операторы беспилотников и батареи гаубиц. Каждый выстрел - в точку. И нет сомнений, что это село в Запорожской области через день-другой перейдёт под контроль группировки "Восток".

В ДНР враг бросил Пиньков Яр и мощный опорный пункт, выкопанный поблизости. Благодаря этому российским войскам удалось продвинуться ещё на несколько километров к Славянску.