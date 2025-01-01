Решил все сам, а Бородину поставил перед фактом: появились подробности побега Николая Сердюкова

Муж Ксении Бородиной Николай Сердюков сбежал со съемок шоу в Марокко, узнав, что в реалити позвали бывшего супруга телеведущей Курбана Омарова и ее возлюбленного из "Дома-2" Михаила Терехина. После напряженной переписки по телефону, блогер собрал чемоданы и покинул Марракеш.

Кадры, как Сердюков тащит свои пожитки к минивэну, появились в Сети. Многие решили, что Николай испугался скандала, который ему может закатить жена.

В Сети активно обсуждали, что Ксения запретила мужу участвовать в передачах, где могут появиться ее бывшие. Мол, поэтому Николай сразу написал благоверной, что заметил на площадке Омарова и Терехина, и получив от нее указания, собрал чемоданы и вылетел в Россию. Однако один из друзей Сердюкова утверждает, что все было не так.

"На самом деле, Коля сам решил отказаться, чтобы избежать возможных провокаций. Всем же понятно, зачем продюсеры это устроили. Конечно, это подстава для него! Ну остался бы он там, а потом бы сказали, что они все пиарятся за счет Бородиной", — заявил приятель блогера "Комсомольской правде".

Напомним, что Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу летом 2025 года. Для бывшей ведущей "Дома-2" этот брак стал третьим. Ксения уверяет, что Николай — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий. С Курбаном Омаровым звезду ТВ сейчас связывает лишь общая дочь Теона, с Михаилом Терехиным она не общалась несколько лет.

