Сотни россиян застряли на Кубе из-за дефицита авиатоплива

Дефицит авиационного топлива на Кубе стал причиной массовых задержек рейсов. Как сообщил Telegram-канал Shot, на острове застряли сотни российских туристов.

Как сообщают источники издания, задержки рейсов с курорта Варадеро, где отдыхают большинство соотечественников, достигают двух суток. Самолеты перенаправляют в Гавану, где их заправляют остатками керосина. Рейсы опаздывают из-за времени, потраченного на поиск топлива.

Не знают, как вернуться в Россию и пассажиры венесуэльского перевозчика Conviasa. Данные об их рейсе пропали с онлайн-табло. А компания разослала клиентам сообщения о том, что после 22 февраля полетная программа на Кубу закрывается. При этом в местном министерстве туризма заверяют путешественников, что ситуация находится под контролем.