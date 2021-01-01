В семье Игоря Николаева большое горе: Проскурякова вышла на связь в слезах

Юлия Проскурякова вышла на связь с поклонниками в соцсети и сообщила об утрате. Жена Игоря Николаева переживает смерть бабушки Нади, папиной мамы. Ей было 90 лет.

Пенсионерка жила в Свердловской области, последние пять лет она болела, а 6 февраля ее не стало. В 2021-м году Проскурякова потеряла бабушку со стороны мамы, а теперь горе вновь пришло в семью. Юлия посвятила ушедшим родственницам очень трогательный пост.

"У меня было две бабушки. Родители отправляли меня на каникулы то к одной, то ко второй. Везде было интересно!" — поделилась артистка.

Бабушка Шура жила в Екатеринбурге, она была заслуженным эпидемиологом. "Каждый день за ней приезжал водитель и отвозил ее на работу, иногда она брала меня с собой, и я чувствовала себя очень важной персоной", — вспоминает Юлия.

Бабушка Надя жила на окраине городка Ревда, у нее был свой дом. Она работала в продуктовом магазине, держала хозяйство — коз и гусей.

"Всегда были собаки и кошки, которых она приютила и впустила в свой дом. Свой огород под окнами с астрами и гладиолусами, с картошкой, кустами с малиной и свежим крыжовником", — рассказала Проскурякова.

Но все это осталось в далеком прошлом. Теперь у артистки совсем не осталось бабушек. "Сегодня у меня закончилось детство: нет ни бабы Шуры, ни бабы Нади… Но воспоминания не умирают… Спи спокойно, моя любимая!" — не смогла сдержать слезы Юлия.

