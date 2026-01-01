В Кремле назвали сроки нового раунда переговоров по Украине. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, очередной этап пройдет скоро.

Представитель Кремля уточнил, что переговоры по украинскому урегулированию не планируется проводить в США. По словам Пескова, речи об этом не шло. Он ответил на вопрос, могут ли переговоры пройти на американской территории.

Пресс-секретарь президента также сообщил журналистам, что будет смотреть выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх - 2026 в Италии. Представитель Кремля также будет наблюдать за церемониями открытия и закрытия соревнований – по его словам, это нужно смотреть, передает ТАСС.