Сидит у окошка, взгляд в пустоту: дочь опубликовала фото Маргариты Тереховой, от которого разрывается сердце

Маргариту Терехову россияне запомнили по яркой роли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Для многих она до сих пор остается несравненной Миледи. А между тем актрисе уже 83 года, и родные тщательно скрывают ее от публики.

Уже несколько лет Терехова не выходила к людям, и это не ее прихоть. Артистка серьезно больна: она прикована к кровати и не узнает даже родную дочь. Любимица публики около 15 лет страдает от болезни Альцгемейра. Заболевание развивалось стремительно, актриса довольно быстро поняла, что больше не может сниматься в кино и вести светскую жизнь.

Родные Маргариты Борисовны поначалу скрывали происходящее. А когда дочь звезды Анна поняла, что секреты лишь множат слухи, причем домыслы были в десятки раз хуже, чем реальная история, она объявила, что актриса страдает от провалов в памяти. Несколько лет назад Анна призналась, что Терехова узнает только младшую внучку, остальные родственники кажутся ей чужими людьми. Сейчас Маргарита Борисовна прикована к постели.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Свежие фотографии актрисы дочь давно не публикует. Зато Анна охотно делится архивными кадрами с мамой. От большинства из этих снимков сжимается сердце. Так, недавно наследница Тереховой показала два кадра. На одном Маргарита Борисовна сидит у окна, ее волосы слегка растрепанны, в руках какое-то рукоделие, а взгляд направлен в пустоту. Это фрагмент фильма "Тропа" 1992 года.

