Глава киевского режима имитирует борьбу с коррупцией на Украине. Владимир Зеленский использует подконтрольное ему национальное агентства по предотвращению коррупции, сообщили в силовых структурах.

Силовики подчеркивают, что Зеленскому жизненно важно показать западной аудитории "борьбу с коррупцией" в стране. Киевский режим таким образом планирует направить поток жалоб в подконтрольный НАПК. Это необходимо, чтобы снизить количество информации, поступающей в НАБУ и САП, сотрудники которых связаны с американскими спецслужбами, передает РИА Новости.

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Было опубликовано. фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Главным участником скандала оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.