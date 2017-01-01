Дочери-инвалиду Алексея Баталова вызвали скорую после обвинений в избиении матери

Мария Баталова потеряла отца в 2017 году, а 6 февраля похоронила мать. Теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Гитана Аркадьевна перед смертью беспокоилась за дочь, она наказала знакомым присматривать за Машей. И сделала это не зря. В тот же день, как Леонтенко не стало, Баталова столкнулась с ужасающими обвинениями.

Как рассказал газете Metro адвокат семьи Баталовых, Гитана Аркадьевна умерла мирно у себя дома. Это был страшный удар для Марии, которая с рождения больна ДЦП, а приехавшие на вызов службы огорошили женщину обвинениями.

"Прибыли сотрудники диспетчерской службы отдела по перевозке тел умерших. Увидели на теле cиняки. А возникли они только лишь потому, что в доме деревянная мебель. В связи с болезнью сердца сосуды у Гитаны Аркадьевны были слабые, и поэтому на руках и ногах оставались синяки. А Маше сказали, что она якобы била мать и будет за это отвечать – ее за это накажут", — сообщил адвокат.

Мария переволновалась из-за беспочвенных обвинений. Пока не выдали заключение о смерти, она была "в сильном страхе и напряжении", уверяет юрист. Но в итоге судмедэксперты признали, что причиной смерти Леонтенко стали проблемы с сердцем. "На фоне этого стресса страдающей ДЦП Маше даже пришлось вызывать скорую", — отметил адвокат.

Напомним, вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко скончалась 23 января. Цирковой артистке было 90 лет. Похоронили Гитану Аркадьевну 6 февраля. Отпевание прошло в Москве в Храме Святителя Николая Чудотворца. А последний приют она обрела рядом с мужем Алексеем Баталовым на Преображенском кладбище.

