В Киеве анонсировали перестановки в Верховной раде Украины

Украинские власти рассматривают возможность замены спикера Верховной рады Руслана Стенфанчука. Как сообщает Telegram-канал Insider.ua со ссылкой на источник, пост может занять Давид Арахамия.

По данным источника, причина – в статусе Арахамии на переговорах с российской делегацией. В Москве заявляют, что переговоры нужно вести с главой Верховной рады, а не с Зеленским, чьи полномочия истекли.

Отмечается, что украинский политик и в начале боевых действий был членом переговорной команды от Украины. Он и сейчас входит в команду и имеет свои контакты с российской стороной. Ранее издание Politico писало: с тех пор, как в украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби вошел Давид Арахамия, взаимодействие с российскими переговорщиками заметно улучшилось.