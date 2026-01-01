США и Украина обсудили возможность прекращения конфликта в марте 2026 года

США и Украина на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсудили возможность прекращения конфликта в марте 2026 года, сообщило агентство Reuters 7 февраля со ссылкой на источники.

"Американские и украинские переговорщики обсудили амбициозную цель: достижение мирного соглашения между Россией и Украиной к марту", — написано в статье.

Агентство отметило, что представители Соединенных Штатов заявили о референдуме по мирному плану, который лучше провести в ближайшее время.

При этом территориальный вопрос по-прежнему не решен и остается препятствием для достижения мирного соглашения, сообщили источники Reuters.

5 февраля завершился второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Вчера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встречи могут скоро продолжиться. Прошедшие переговоры он охарактеризовал как продуктивные.