Переговоры США с Россией и Украиной идут отлично, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп 7 февраля в разговоре с журналистами заявил, что переговоры Соединенных Штатов с Россией и Украиной по мирному урегулированию проходят отлично.

"У нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти", — сказал американский лидер.

Он также охарактеризовал переговоры Соединенных Штатов с Ираном как очень продуктивные. По словам Трампа, еще один раунд состоится в начале следующей недели.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что США и Украина на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсудили возможность прекращения конфликта в марте 2026 года.