Умерла девочка, которая пострадала в ДТП с грузовиком под Красноярском

Девочка, которая пострадала в ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась в больнице, сообщили в Минздраве региона 7 февраля.

"Девочка с тяжелой сочетанной автодорожной травмой, которая была доставлена в 20-ю больницу рейсом санавиации из Бородинской городской больницы в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, сегодня утром умерла. Врачи долго боролись за жизнь ребенка, но полученные при ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в сообщении.

Трое детей были выписаны из Канской межрайонной больницы.

2 февраля четверо детей и один взрослый погибли в ДТП в Красноярском крае. Еще шестеро несовершеннолетних пострадали. Авария произошла из-за модульного дома, который отцепился от грузовика и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирской "Газелью".