Корвет "Гремящий" завершил дальний поход

Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота вернулся домой из длительного похода. Корабль встретили в пункте постоянного базирования в Петропавловске-Камчатском.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. Моряки завершили один из самых протяжённых маршрутов - корвет отправился в плавание три месяца назад.

За это время экипаж "Гремящего" провёл военные учения с коллегами из Мьянмы в акватории Бенгальского залива, совершил деловые заходы в порты Вьетнама, Таиланда, Индонезии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.