Решение принято: США продолжат накачивать Украину оружием

Новую сделку на сумму в 185 миллионов долларов для Украины одобрил Госдеп США. Киев может получить запчасти для американского военного оборудования.

Как заверяют в Пентагоне, этот контракт отвечает целям американской нацбезопасности. Без помощи извне ВСУ вряд ли смогут поддерживать боеспособность заграничного вооружения. При этом Вашингтон не станет направлять на Украину своих специалистов для обслуживания техники.

Всё это происходит на фоне ревизии поставок боеприпасов на Украину. Издание "Блумберг" пишет, что из семи контрактов выполнены только два. Кроме того, отгрузки задерживались на полтора года, а снаряды, похоже, закупали по завышенным ценам.