В парке "Кузьминки" завершена реставрация двух исторических павильонов

В Москве в рамках очередного этапа масштабной реставрации усадьбы "Кузьминки" восстановили два павильона - Ванный домик и Кузницу. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

На территории уникального комплекса находится рекордное для столицы количество объектов культурного наследия - свыше сорока. Они были построены в период с конца XVIII по начало XX века.

При реставрации Ванного домика специалисты уделили особое внимание лепному декору на фасадах. Привели в порядок медную кровлю, цоколь и крыльцо, исторические интерьеры. А в павильоне Кузница восстановили фундамент и белокаменные архитектурные элементы.