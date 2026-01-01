Официальные лица в Вашингтоне требуют от Киева как можно скорее провести в стране национальные выборы и референдум. Крайний срок – май 2026 года. По информации агентства Reuters, именно этого американская переговорная группа пыталась добиться от украинской на встрече в Абу-Даби. Киевский режим, скрепя сердце, готов пойти на подобный шаг, но просит для подготовки избирательного процесса больше времени.

Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что американцы очень спешат. Голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев, но это всё равно займет значительное количество времени. Потребуются законодательные изменения, поскольку подобные мероприятия запрещены во время военного положения в Украине.

Киевская позиция заключается в том, что ничего нельзя согласовать, пока для Украины не будут предоставлены гарантии безопасности со стороны Соединённых Штатов и партнёров. И гарантии Киев требует прямо сейчас.

У Дональда Трампа грядут промежуточные выборы в Конгресс. На данном этапе республиканцы допускают, что в ноябре могут потерять контроль над обеими палатами. Сейчас у них 53 голоса против 47 у демократов. У высокопоставленных американских чиновников скоро будет меньше времени и политического капитала для участия в делах внешней политики. Разобраться бы с внутренней. Обманывать Запад, сознательно занижая украинские потери, Зеленскому скоро станет совсем сложно.

А тут ещё и некстати скандал в оборонной промышленности США. Агентство Bloomberg пишет: сразу две крупные компании - Northrop Grumman Corp и Global Military Products - просрочили поставки крупнокалиберных артиллерийских снарядов для Украины. Проверка Пентагона выявила задержку в полтора года. Сумма невыполненных заказов - 907 миллионов долларов.

Зато Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине запчастей для военной техники на сумму 185 миллионов долларов. По мнению ведомства, их предполагаемая продажа не изменит военный баланс в регионе.