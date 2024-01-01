В Петербурге расследуют громкое дело о торговле человеческими органами

В Санкт-Петербурге раскрыли криминальную схему по продаже человеческих органов. По подозрению в причастности к преступлению задержаны главный патологоанатом Александровской больницы, а также учредитель коммерческой фирмы, которая специализируется на изготовлении учебных биомоделей.

Упакованы в аккуратные коробки, перемотаны скотчем. Головы, кости и другие органы умерших людей перевозили в багажнике, он забит до отказа. На оперативных кадрах, опубликованных СКР - обыски в морге Александровской больницы. В криминальной схеме торговли биоматериалами заподозрили заведующего патологоанатомическим отделением. По версии следствия, он, в обход установленным правилам, передавал органы коммерческой структуре. Чаще всего это были тела людей, которые вели асоциальный образ жизни, либо одинокие, за которыми так никто и не пришёл.

"Кроме того, представителям коммерческих структур научно-исследовательской направленности разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов. Оперативниками также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности", - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на превышение должностных полномочий врача подговорил руководитель коммерческих курсов. За вознаграждение - минимум полмиллиона рублей в месяц.

Обыски повели в помещениях фирмы, которая специализируется на изготовлении анатомических биомоделей. Такие опытные образцы используются в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. На этих курсах обучались танатопрактики. Профессия, о которой мало кто говорит - тема табуированная. Это гримеры для мёртвых людей, которые готовят усопших к похоронам.

Российское законодательство предусматривает возможность получения невостребованных тел для научных и образовательных целей безвозмездно. Но для этого, например, медицинскому вузу необходимо оформить документы, в том числе и письменное разрешение патологоанатомов. Процесс непростой, есть условие - личность человека должна быть установлена. Частные фирмы чаще закупали так называемые кадавры за границей. Сейчас такой возможности практически нет.

Ещё в 2024 году в социальных сетях Центр повышения квалификации анонсировал цикл обучения без силиконовых моделей - на высококачественных анатомических препаратах. Судя по отзывам, ученики остались довольны.

Оба фигуранта задержаны. Врачу вменяют получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Руководителя фирмы обвиняют в подстрекательстве и даче взятки. Накануне обоим выбрали меру пресечения - заключение под стражу. Уголовный кодекс предусматривает наказание по этим статьям до 12 лет лишения свободы.