В НИИ ревматологии создали первое в мире лекарство от болезни Бехтерева

Уникальное достижение российских учёных - специалисты представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Это тяжёлое аутоиммунное заболевание, которое поражает позвоночник, делая его со временем практически неподвижным. Новое лекарство успешно прошло серию клинических испытаний и уже доказало свою эффективность на практике.

Сергей Попыгин борется с коварной болезнью уже 20 лет. Мужчина испытывает постоянную боль и страдает от скованности движений. Первые симптомы появились в юности. Сергей - один из 50 пациентов, которые проходят лечение новым препаратом уже по системе ОМС, а не в рамках протокола клинических исследований. Первая инфузия была полгода назад. Результат пациент ощутил достаточно быстро.

Но новый препарат не отменяет поддерживающих физиопроцедур и регулярных занятий лечебной физкультурой. Болезнь Бехтерева - тяжёлое аутоиммунное заболевание. Собственные клетки начинают атаковать хрящи и суставы, воспринимая их как чужеродные. В итоге позвонки срастаются между собой. Из-за болезни человек лишается подвижности.

Но теперь в арсенале у врачей - эффективное средство. Препарат уничтожает непосредственно Т-лимфоциты, которые атакуют клетки организма. "Академик Лукьянов вместе со своими коллегами установили, что у таких пациентов есть уникальный репертуар Т-клеточного рецептора, который характерен только для этих пациентов. И коль это было установлено, то следующий этап - это разработка лекарственного препарата, который бы блокировал эти клетки", - поясняет директор ФГНБУ "НИИ ревматологии имени Насоновой" Александр Лила.

До этого лечение проводили препаратами, которые только купировали воспаление, но заболевание прогрессировало. К тому же, могло вызывать тяжелые побочные эффекты, даже туберкулез. Новое российское лекарство останавливает развитие заболевания. При этом не снижает активность самой иммунной системы. Ещё один плюс этой разработки - отсутствие тяжёлых побочных эффектов. Но нюансы, конечно, есть.

"Первая инфузия длится шесть часов. Вводим мы её в условиях реанимации, потому что именно она сопровождается в 69% случаев повышением температуры тела", - рассказала заведующая лабораторией аксиального спондилоартрита ФГНБУ "НИИ ревматологии имени Насоновой" Татьяна Дубинина.

Это связано именно с механизмом действия препарата. Температура повышается из-за уничтожения ненужных клеток. Но врачи разработали схему премедикации и готовят пациента к препарату заранее. Следующие процедуры уже не вызывают такой резкой реакции организма. У препарата накопительный эффект, поэтому вводить его нужно пожизненно каждые полгода. Но учёные уже работают над созданием другого лекарства, которое сможет полностью перезагрузить иммунную систему человека и убрать первопричину болезни.