Вашингтон принуждает Тегеран отказаться от ядерной программы

США усиливают экономическое давление на партнёров Ирана. С этого дня Вашингтон может облагать пошлинами в 25% импорт из стран, торгующих с Тегераном.

Американская администрация также расширила санкционный список. В него внесли 14 танкеров и 15 компаний, в том числе из Турции, ОАЭ и Китая. Их обвиняют в торговле иранской нефтью.

Всё это происходит на фоне переговоров с Тегераном, которые возобновились после долгой паузы. Накануне в Омане завершился первый раунд. Обсуждался только ядерный вопрос.

По сообщению Wall Street Journal, Тегеран отверг одно из ключевых требований Белого дома - не согласился прекращать обогащение урана. Новая встреча представителей двух стран ожидается в начале следующей недели.