Гороскоп на 8 февраля: Девам и Козерогам сегодня лучше залечь на дно — и вот почему

Воскресенье окутывает мягкой, ленивой энергетикой, призывая забыть о слове "должен". Сегодня день маленьких удовольствий и заботы о своем внутреннем состоянии. Не планируйте ничего глобального, пусть день течет сам по себе, без жесткого расписания. Это отличное время для творчества, хобби и общения с самыми любимыми людьми, которые не требуют от вас маски. Постарайтесь минимизировать использование гаджетов, информационный шум сегодня особенно токсичен. Вечер стоит посвятить подготовке к рабочей неделе, но делать это нужно расслабленно, настраиваясь на позитив.

Овны

Сегодня вам можно и нужно быть эгоистом в хорошем смысле слова. Займитесь тем, что зажигает именно вас, даже если близкие не разделяют ваших увлечений. Спорт, хобби или просто активные игры с детьми дадут мощный заряд бодрости. В любви берите инициативу в свои руки, устройте сюрприз или свидание. Вечером постарайтесь не думать о работе, иначе ночь будет беспокойной.

Тельцы

Самое лучшее место на земле сегодня — ваш собственный дом. Вам захочется навести уют, переставить мебель или приготовить что-то грандиозное на кухне. Пригласите родителей или старых друзей на обед, душевные разговоры согреют вас на неделю вперед. Если назревает конфликт, просто накормите оппонента вкусным ужином, и ссора утихнет. Вечер проведите в тишине и покое.

Близнецы

Язык сегодня вас и до Киева доведет, и до новых возможностей. День создан для общения, переписок, звонков и обмена новостями. Соседи или братья-сестры могут сыграть важную роль в ваших планах на сегодня. Если хотели чему-то научиться, сядьте за книгу или курс, голова работает отлично. Вечером лучше отложить телефон подальше, мозгу нужно остыть от информации.

Раки

Тема денег и покупок выходит на первый план. Возможно, вы найдете вещь, которую давно искали, по отличной цене, или решите вопрос с подарками. Хороший день, чтобы побаловать себя вкусненьким, но знайте меру. В отношениях важны простые, земные проявления заботы, а не высокие слова. Вечер идеально подходит для тактильного контакта: массаж или объятия будут кстати.

Львы

Вы полны жизненных сил и готовы заряжать ими всех вокруг. Не прячьтесь, сегодня вам нужно быть на виду, получать комплименты и внимание. Сходите в салон красоты или на шопинг, инвестиции в себя сегодня самые выгодные. Если кто-то пытается испортить настроение, просто игнорируйте, ваша броня непробиваема. Вечер посвятите творчеству, нарисуйте или напишите что-нибудь.

Девы

Вам показан режим "невидимки" и максимальное уединение. Если есть возможность, уезжайте на природу или просто отключите дверной звонок. Это время для того, чтобы разобраться в себе, помедитировать или просто выспаться. Тайная помощь кому-то или благотворительность принесут глубокое моральное удовлетворение. Вечером примите ванну с солью, вода смоет накопившийся негатив.

Весы

Будущее сегодня кажется светлым и понятным, особенно если обсуждать его с друзьями. Неформальное общение принесет массу идей и инсайтов, не отказывайтесь от встреч. Хороший день для коллективных проектов или волонтерства, чувство причастности к чему-то большему вас вдохновит. Не бойтесь мечтать, сегодня ваши желания слышит Вселенная. Вечер проведите в интернете, там может найтись что-то интересное.

Скорпионы

Даже в выходной вы не можете не думать о своих достижениях и статусе. Возможно, придет мысль, как улучшить отношения с начальством или продвинуть свой проект. Родители могут дать дельный совет, даже если он покажется вам устаревшим, прислушайтесь. Не давите авторитетом на домашних, дома вы просто человек, а не босс. Вечер подходит для составления планов на неделю.

Стрельцы

День зовет в дорогу или хотя бы к новым знаниям. Посетите храм, лекцию или просто прогуляйтесь по незнакомому району города. Общение с умными людьми сегодня доставит вам истинное наслаждение и расширит кругозор. Избегайте мелких ссор по бытовым поводам, смотрите на вещи философски. Вечер подарит ощущение гармонии с миром.

Козероги

День может быть эмоционально насыщенным, возможны проверки на прочность. Не бойтесь перемен и острых ощущений, они помогут вам почувствовать вкус жизни. Финансовые вопросы лучше не решать, есть риск ошибки, просто отдохните. В спальне сегодня может быть жарко, используйте эту энергию для укрепления связи с партнером. Вечер проведите спокойно, без лишнего риска.

Водолеи

Сегодня вы — отражение своего партнера. Если он в настроении, и у вас все будет отлично, если нет — придется выступать в роли дипломата. Отличный день для консультаций, юридических вопросов или просто светских бесед. Если вы одиноки, присмотритесь к окружающим в общественных местах, возможна интересная встреча. Вечер идеален для выхода в свет или красивого ужина.

Рыбы

Здоровье и порядок — вот девиз вашего воскресенья. Займитесь профилактикой, попейте витамины или устройте разгрузочный день. Мелкие дела по дому, до которых не доходили руки, сегодня сделаются быстро и без мук совести. Если на работе завал, можно немного подтянуть хвосты, но без фанатизма. Вечером подготовьте одежду на завтра, чтобы утро понедельника было добрым.

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"

Больше астропрогнозов читайте на сайте ТВ Центр: Гороскоп >>