Переживший покушение генерал Алексеев пришёл в сознание

Раненый генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришёл в себя после операции. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на врачей.

Медики делают осторожные прогнозы и утверждают, что угрозы жизни Алексеева уже нет.

После того, как в генерала стреляли, врачи провели сложную операцию. После неё Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он находится в сознании.

Покушение на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооружённых сил Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Убийца поджидал его в подъезде жилого дома и выстрелил в военного несколько раз.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Не исключено, что нити преступления ведут на Украину.