Москвичей ждёт первая за два месяца оттепель

В Московском регионе аномальные морозы сменятся к концу следующей недели плюсовой температурой. По прогнозам синоптиков, к 13 февраля столбики термометров ненадолго перешагнут нулевую отметку, после чего вновь могут ударить морозы. Специалисты отмечают, что последний раз плюсовая температура в Москве была зафиксирована в середине декабря.

На Сахалине мощный циклон принёс метель и обильные снегопады. Порывы ветра местами достигали 30 метров в секунду. На юге острова на дорогах наблюдается почти нулевая видимость, нарушено автобусное сообщение между населёнными пунктами, перекрыто более десятка трасс.

Отложены авиарейсы, не работает паромная переправа, школьников перевели на дистанционное обучение. Все оперативные службы трудятся в усиленном режиме. За сутки с улиц Южно-Сахалинска вывезли почти 17 тысяч кубометров снега.

Заметает и Татарстан. На дорогах республики - заносы и гололёд. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте.